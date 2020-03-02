Белоруссия заинтересована в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас во время встречи с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, сообщает РИА Новости в понедельник, 2 марта

«Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но в условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларуси будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси… Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером», — заявил Румас.

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Никогда так не было, и вдруг опять! Белоруссия начала отбор нефти из «Дружбы» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

При этом, по словам Румаса, Белоруссия не собирается полностью исключить поставки российской нефти, но «просто обязана диверсифицировать их до определенного уровня».

Ранее стало известно, что концерн «Белнефтехим» и азербайджанская компания SOCAR договорились о поставках нефти по нефтепроводу Одесса-Броды.