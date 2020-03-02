«Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но в условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларуси будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси… Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером», — заявил Румас.
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Он также отметил, что у Белоруссии и SОСАR долгая история сотрудничества: страна покупала у компании нефть в 2011 и 2016 году, а Азербайджан закупал у Белоруссии нефтепродукты.
При этом, по словам Румаса, Белоруссия не собирается полностью исключить поставки российской нефти, но «просто обязана диверсифицировать их до определенного уровня».
Ранее стало известно, что концерн «Белнефтехим» и азербайджанская компания SOCAR договорились о поставках нефти по нефтепроводу Одесса-Броды.