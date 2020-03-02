Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отличается от большинства своих предшественников на этом посту тем, что склонен выполнять свои предвыборные обещания. Об этом 2 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Хазин

Собеседник издания напомнил, что за весь срок своего правления Трамп не начал ни одной новой войны.

«То есть он в этом смысле человек явно выбивающийся из сонма американских президентов. Не все свои обещания он смог выполнить, но все три года своего президента он действовал в ситуации жесточайшего давления со стороны предыдущей либеральной команды», — рассказал Михаил Хазин.

Политолог Михаил Хазин объяснил, зачем Трамп решил вывести войска из Афганистана © Скриншот из видео Украина.ру

В ближайшие четыре месяца США обязуются довести свою группировку в этой стране до 8,5 тысячи человек.

*Деятельность организации запрещена в России