Собеседник издания напомнил, что за весь срок своего правления Трамп не начал ни одной новой войны.
«То есть он в этом смысле человек явно выбивающийся из сонма американских президентов. Не все свои обещания он смог выполнить, но все три года своего президента он действовал в ситуации жесточайшего давления со стороны предыдущей либеральной команды», — рассказал Михаил Хазин.
США и движение «Талибан»* 29 февраля подписали мирное соглашение. Документ предусматривает также вывод американского контингента из Афганистана в течение 14 месяцев.
В ближайшие четыре месяца США обязуются довести свою группировку в этой стране до 8,5 тысячи человек.
*Деятельность организации запрещена в России