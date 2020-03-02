По данным следствия, в 2010 году в обход некоторых законодательных норм Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС». Было предложено одобрить отчуждение принадлежащего государству пакета акций «Дзора ГЭС» стоимостью 3,6 млрд драмов в пользу компании «Дзорагет Гидро». Проект решения был составлен от имени Оганяна.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Документ обсудили на тайном заседании правительства, и пакет акций, реальная стоимость которого составляла 4,6 млрд драмов, был передан «Дхорагет Гидро» за сумму, которая на 1 млрд меньше реальной стоимости.
Оганян дал подписку о невыезде. В настоящий момент выясняется, кто еще был причастен к совершению преступления.
Сейран Оганян занимал пост главы Минобороны Армении с 2008 по 2016 год.