Оба были задержаны в воскресенье, 1 марта. Одного из воров в законе по кличке Коба Руставский поймали в Дарницком районе Киева, где он скрывался в частном доме.
Полиция Испании разыскивала этого криминального авторитета с 2016 года по подозрению в организации заказного убийства во Франции и создании преступной группировки.
По информации испанской полиции, под опекой Кобы Руставского находились криминальные лидеры Испании.
В украинскую столицу он приехал, чтобы распространить свое влияние на преступный мир Киева.
В доме, где прятался преступник, полицейские изъяли оружие, патроны и заготовки для изготовления фальшивых документов.
В Испании, куда его в ближайшее время экстрадируют, ему грозит до 24 лет лишения свободы.
Еще одного вора в законе, известного как Каха Тбилиский, задержали в Черновицкой области при попытке нелегально перейти украинскую границу.
По данным полиции, за четыре месяца на Украине задержали 12 криминальных авторитетов.