Украинские полицейские задержали двух лидеров преступного мира родом из Грузии. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Нацполиции Украины

Армения объявила войну «ворам в законе», но те уже подготовили ответный удар © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк Коба Руставский поймали в Дарницком районе Киева, где он скрывался в частном доме.

Полиция Испании разыскивала этого криминального авторитета с 2016 года по подозрению в организации заказного убийства во Франции и создании преступной группировки.

По информации испанской полиции, под опекой Кобы Руставского находились криминальные лидеры Испании.

В украинскую столицу он приехал, чтобы распространить свое влияние на преступный мир Киева.

В доме, где прятался преступник, полицейские изъяли оружие, патроны и заготовки для изготовления фальшивых документов.

В Испании, куда его в ближайшее время экстрадируют, ему грозит до 24 лет лишения свободы.

Еще одного вора в законе, известного как Каха Тбилиский, задержали в Черновицкой области при попытке нелегально перейти украинскую границу.

По данным полиции, за четыре месяца на Украине задержали 12 криминальных авторитетов.