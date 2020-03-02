Ранее сообщалось, что в Азербайджане зарегистрировали три случая заражения коронавирусом. Один из пациентов — гражданин РФ.
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«Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий до 9 марта», — говорится в сообщении.
По последним данным, количество заболевших новой формой пневмонии составило 87 тысяч 874, умерли уже 3 тысячи 141 человек.