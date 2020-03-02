В Азербайджане из-за коронавируса до 9 марта закрываются все учебные заведения. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил оперативный штаб при кабмине республики для борьбы против вируса, передает РИА Новости

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«Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий до 9 марта», — говорится в сообщении.

По последним данным, количество заболевших новой формой пневмонии составило 87 тысяч 874, умерли уже 3 тысячи 141 человек.