В Ровно полиция задержала подростка, который дважды за неделю угнал маршрутку. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области

По данным правоохранителей, вечером, 1 марта, 16-летний житель села Малый Алексин проник на парковку, где стояли маршрутки. С помощью кнопки аварийного открывания он открыл дверь одной из машин, нашел ключи под солнцезащитным козырьком и завел мотор.

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Вскоре подросток заехал на одну из местных АЗС. Другому посетителю заправки юный «маршрутчик» показался подозрительным, и он позвонил в полицию.

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Отмечается, что это уже вторая подобная выходка «маршрутчика»: 25 февраля молодой человек похитил маршрутку со стоянки, всю ночь катался на ней по деревням в Ровенском районе, а затем даже «вышел» на маршрут.

По факту незаконного завладения транспортного средства, совершенного повторно, следователи начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Подростку грозит от пяти до 8 лет лишения свободы.