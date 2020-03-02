По данным правоохранителей, вечером, 1 марта, 16-летний житель села Малый Алексин проник на парковку, где стояли маршрутки. С помощью кнопки аварийного открывания он открыл дверь одной из машин, нашел ключи под солнцезащитным козырьком и завел мотор.
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Вскоре подросток заехал на одну из местных АЗС. Другому посетителю заправки юный «маршрутчик» показался подозрительным, и он позвонил в полицию.
На одной из улиц города маршрутку остановили патрульные. По их словам, подросток был трезв и признался, что просто хотел покататься.
Отмечается, что это уже вторая подобная выходка «маршрутчика»: 25 февраля молодой человек похитил маршрутку со стоянки, всю ночь катался на ней по деревням в Ровенском районе, а затем даже «вышел» на маршрут.
По факту незаконного завладения транспортного средства, совершенного повторно, следователи начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Подростку грозит от пяти до 8 лет лишения свободы.