На территории ДНР и ЛНР, а также Крыма начал вещание украинский телеканал «Дiм» («Дом»). Презентация нового телеканала прошла в Киеве 2 марта в агентстве Укринформ

«Дом» начал свою работу в тестовом режиме 1 марта. Он был создан на базе иновещания UA.TV. Создатели канала уверяют, что надеются с его помощью вернуть жителей неподконтрольных территорий в «политическую, культурную и общественную повестку» Украины. Консультировать украинский телеканал для Донбасса будут ведущие с канала Медведчука © 112.ua

Участники пресс-конференции признали, что пока наполнить сетку вещания нового канала особо нечем, поэтому первое время в эфире «Дома» будут транслироваться уже увидевшие свет проекты других медиагрупп, в том числе «1+1», «Интера», «Медиа Группа Украина» и др. Отмечается также, что 15% эфирного времени будут занимать передачи и сериалы «Квартала 95».

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что такая ситуация продлится несколько лет, пока канал полностью не сможет самостоятельно формировать и производить свой контент.

Он подчеркнул, что из-за этого «Дом» транслируется на сегодняшний день исключительно через цифровой сигнал. Переход на кабель и спутники будет возможен только после начала производства собственных программ.

Несмотря на это, Тимошенко пообещал, что зрители ЛДНР и Крыма смогут смотреть на «Доме» новости и ток-шоу эксклюзивного производства, довольствуясь пока «премиальным» контентом других каналов, в т.ч. сериалами и спортивными трансляциями.

На вопрос о языке вещания, представитель офиса главы государства обтекаемо ответил, что гости эфиров сами смогут выбирать, на каком языке им разговаривать.

Кроме того, создатели канала анонсировали открытие трех корпунктов вблизи «оккупированных территорий», однако посылать своих журналистов в ЛДНР/Крым они пока не планируют.