По информации РЕН ТВ, сотрудники ДПС на одной из петербургских улиц остановили BMW X5, за рулем которого сидел пьяный мужчина в форме прокурора.
Полицейским водитель показал удостоверение на имя майора городского управления ФСБ со своей фотографией, надеясь таким образом избежать ответственности за пьяную езду.
В машине патрульные нашли пистолет, оформленный на владельца удостоверения.
Уголовное дело возбудили по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).
Украинцу грозит год лишения свободы.