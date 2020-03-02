В Санкт-Петербурге задержали гражданина Украины, который пользовался поддельным удостоверением сотрудника ФСБ. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба правления ведомства по Петербургу и Ленинградской области

По информации РЕН ТВ, сотрудники ДПС на одной из петербургских улиц остановили BMW X5, за рулем которого сидел пьяный мужчина в форме прокурора.

Полицейским водитель показал удостоверение на имя майора городского управления ФСБ со своей фотографией, надеясь таким образом избежать ответственности за пьяную езду.

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Уголовное дело возбудили по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Украинцу грозит год лишения свободы.