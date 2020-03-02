Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что силовики до сих пор не приступили к осуществлению его предвыборного обещания о массовых посадках коррупционеров. Об этом в понедельник, 2 марта, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

«Самая главная претензия к силовикам — это посадки. Это одно из обещаний, правда, не прямых, неформальных, это был предвыборный лозунг Зеленского — «весна придет — сажать будем». Пока что посадок серьезных нет. Это как минимум будет сигналом для силовиков, что нужны посадки, но кого-то могут и отправить в отставку, если будет найдена замена», — сказал Фесенко.

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Политолог Фесенко о Зеленском и силовиках: Не будет посадок — будут отставки © Facebook Владимира Фесенко

«Пока ожидаю, скорее, пиар-акции — президент при всех сделает выволочку силовикам за то, что нет посадок», — добавил политолог.

Ранее сообщалось, что 4 марта состоится внеочередное заседание украинского парламента, который будет рассматривать «вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка».