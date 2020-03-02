Неоднозначную реакцию поклонников вызвало опубликованное 2 марта новое фото в Instagram украинской певицы Лободы. На нем исполнительница позирует в черной медицинской маске в столице Франции

«Так вот откуда коронавирус»: Лобода испугала поклонников новым клипом © Скриншот из видео LOBODA - Новый Рим

В ответ подписчики сравнили ее новый внешний вид с образом ниндзя из игры Mortal Combat Саб-Зиро, поинтересовались, какая может быть радость от путешествий в такое время и стоит ли вообще пускать украинку на родину.

«Зато можно без охраны ходить», «Зачем ехать, если опасно?», «Давай, еще какую-нибудь заразу привези с Парижа. Не пускайте ее обратно».