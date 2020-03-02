«Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости, друзья», — написала Лобода, прибавив к этому несколько советов по соблюдению правил личной гигиены в связи с распространением коронавируса.
В ответ подписчики сравнили ее новый внешний вид с образом ниндзя из игры Mortal Combat Саб-Зиро, поинтересовались, какая может быть радость от путешествий в такое время и стоит ли вообще пускать украинку на родину.
«Зато можно без охраны ходить», «Зачем ехать, если опасно?», «Давай, еще какую-нибудь заразу привези с Парижа. Не пускайте ее обратно».
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Лувр закрыли. все тревожнее ежедневные новости. друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах,о масках, санитайзерах. сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. гигиена!!!! Это наше все. @doctor_komarovskiy 👈 #жизнь #здоровье ❤️ берегите себя пожалуйста