Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал экстренный брифинг для журналистов, но говорил о положении текущих дел, что свидетельствует о том, что тема выступления изменилась в последний момент. Об этом 2 марта сообщает Telegram-канал «Легитимный»

Андреем Ермаком в одном из киевских ресторанов, чтобы обсудить определенные темы. В понедельник на брифинге Гончарук заявил, что не писал заявление об увольнении.

«У Алексея Гончарука состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Тема разговора: брифинг ПМ. Как поясняет источник, президент предупредил премьер-министра от резких заявлений. Разговор прошел в дружеском деловом тоне», — говорится в сообщении.