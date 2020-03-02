Накануне в СМИ появилась информация о том, что Кабмин вместе с премьером Гончаруком могут отправить в отставку уже в среду. Также сообщалось о том, что Гончарук встретился с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в одном из киевских ресторанов, чтобы обсудить определенные темы. В понедельник на брифинге Гончарук заявил, что не писал заявление об увольнении.
«У Алексея Гончарука состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Тема разговора: брифинг ПМ. Как поясняет источник, президент предупредил премьер-министра от резких заявлений. Разговор прошел в дружеском деловом тоне», — говорится в сообщении.