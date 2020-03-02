Ранее Минск закупал 19 млн тонн нефти ежегодно у России и не платил экспортную пошлину в рамках торговых соглашений ЕАЭС. Позднее Москва уменьшила пошлину и увеличила налог на добычу нефти, что привело к увеличению затрат для белорусских НПЗ и вынудило их искать другие источники поставок сырья.
«Наша страна, когда экспортирует нефть, использует таможенную пошлину. На нефть она в размере 60 долларов за тонну и около 30 долларов — за переработанный продукт», — сказал Кайрат Торебаев.
По его словам, Казахстан хочет обезопасить свой рынок от реэкспорта и требует, чтобы Белоруссия тоже применяла экспортную пошлину в случае перепродажи казахской нефти в Евросоюз.
«По нашим подсчетам, если мы не будем использовать этот механизм, потери составят порядка 200 миллионов долларов с учетом того, что сейчас потребность Белоруссии, которая нам была озвучена, составляет 3,5 миллиона тонн нефти», — уточнил Торебаев.
Он выразил надежду на то, что Минск сможет гарантировать, что реэкспорта не будет, а продукция белорусских НПЗ из казахской нефти будет потребляться исключительно внутри страны. В противном случае соглашение заключено не будет.