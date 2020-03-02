По ее словам, Серега оставляет детей одних дома на несколько дней и не заботиться об их здоровье. Также женщина рассказала, что Серега заставлял детей стоять на гречке и унижал в общественных местах. В результате, психическое состояние младшего сына ухудшилось. Он впадает в истерики.
«Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. В последнее время многие из вас видели программы и интервью, где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей», — написала она.
Полина также заявила, что осенью прошлого года Серега удалил из телефонов сыновей ее контакты и заблокировал номер. Она призналась, что уже месяц ничего не знает о своих детях.
Кроме того она рассказала, что 1 февраля ее сыновья пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией и дальнейшая их судьба ей неизвестна. Адвокаты готовят заявление в правоохранительные органы и документы для подачи в суд.
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Пришло время прекратить молчание и предать огласке ситуацию которая происходит в моей семье уже около полугода! Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. В последнее время многие из вас видели программы и интервью где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей. Хочется ОПРОВЕРГНУТЬ эту информацию, и сказать, что это ЛОЖЬ, потому как дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной. За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (всё это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли какие ситуации могут случиться. Старший сын кормил среднего, так как в 9 лет он был неприспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними. Осенью были удалены со всех их телефонов мои контакты и заблокирован мой номер. Конечно я приезжала и стояла под школой, так как две недели они исчезли и не могли со мной связаться! В последний месяц мне просто абсолютно ничего неизвестно о их нахождении, телефоны все отключены, запрещён любой контакт всем кто находится в окружении моих детей! С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна! По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд. В описание профиля прикрепляю ссылку на интервью которую я дала на портал Сегодня.Lifestyle Прошу максимальный репост!!!!!!!!! P.S. И ещё, Сергей Пархоменко, если ты это читаешь, а ты это прочтёшь, знай, я буду бороться за детей до последнего вздоха, чего бы мне это не стоило! #жінкиUA