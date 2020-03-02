Популярный исполнитель рэп-музыки Серега, ныне выступающий на Украине под псевдонимом Полиграф Шарикоff, отвез сыновей в Крым и запретил им общаться с матерью. Об этом 2 марта бывшая супруга Сереги Полина сообщила на своей странице в Instagram

Экс-Серега Полиграф Шарикoff прокомментировал «участие» в своем новом клипе Монатика © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. В последнее время многие из вас видели программы и интервью, где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей», — написала она.

Полина также заявила, что осенью прошлого года Серега удалил из телефонов сыновей ее контакты и заблокировал номер. Она призналась, что уже месяц ничего не знает о своих детях.

Кроме того она рассказала, что 1 февраля ее сыновья пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией и дальнейшая их судьба ей неизвестна. Адвокаты готовят заявление в правоохранительные органы и документы для подачи в суд.