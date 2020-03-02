В этот день в соцсетях появились кадры с людьми в защитных костюмах близ станции метро «Ичеришехер» в Баку. По данным штаба, видео было снято, «когда медики брали под контроль пациента с подозрением на коронавирус».
«При госпитализации человека с подозрением на коронавирус, либо при поступившем в Скорую медицинскую помощь вызове, врачи приезжают на место в специальных защитных костюмах. Это не говорит о том, что в городе выявлен случай заболевания, а является составной частью профилактических мер», — отмечается в сообщении штаба.
Его представители посоветовали СМИ и пользователям соцсетей не паниковать из-за коронавируса, так как, по их словам, в случае выявления новых случаев заболевания на территории Азербайджана население будет своевременно проинформировано.