В спецштабе по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана объяснили, почему медики в специальных защитных костюмах все чаще стали появляться на улицах столицы республики. Об этом пишет Sputnik Азербайджан 2 марта

Огненный всадник и крест на лбу. Грузинский католикос раскрыл подробности видения о коронавирусе © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«При госпитализации человека с подозрением на коронавирус, либо при поступившем в Скорую медицинскую помощь вызове, врачи приезжают на место в специальных защитных костюмах. Это не говорит о том, что в городе выявлен случай заболевания, а является составной частью профилактических мер», — отмечается в сообщении штаба.

Его представители посоветовали СМИ и пользователям соцсетей не паниковать из-за коронавируса, так как, по их словам, в случае выявления новых случаев заболевания на территории Азербайджана население будет своевременно проинформировано.