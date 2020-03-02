Руководство телеканала «1+1» извинилось за то, что 23-летняя участница музыкального шоу «Голос страны» из абхазского села Пшап Анжела Кансузян в титрах была подписана как жительница Абхазии, а не как жительница Грузии, что вызвало большой общественный резонанс. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба телеканала

Выступление певицы из Абхазии на украинском ТВ закончилось скандалом © скриншот с видео Milimax TV Александр Войт, пояснив, что если бы в грузинских музыкальных шоу жительницу ДНР не представили бы как жительницу Украины, то это якобы вызвало бы негодование в украинском обществе.

«Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал ни в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности», — говорится в сообщении.

Также представители «1+1» заявили, что искать какие-либо политические или общественные подтексты в данной ситуации не стоит, отметив, что для них Абхазия является неотъемлемой частью Грузии.

«Команда "Голоса страны" от имени канала "1+1" и группы "1+1 media" приносит свои извинения и сообщает, что к сотрудникам, которые допустили эту информацию в эфир, будут применены строгие меры дисциплинарного взыскания», — указали в пресс-службе.

Республика Абхазия, провозгласившая независимость в 1994 году, была признана пятью странами-членами ООН, в том числе Россией после вооруженной агрессии грузинских войск в отношении Южной Осетии в августе 2008 года, чья независимость впоследствии также была признана Москвой.