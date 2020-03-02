Сокращение объема рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) может привести к суверенному дефолту Украины. Об этом 2 марта заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии

Песецкий: Провал продаж ОВГЗ — это явный признак приближающегося дефолта © Facebook, Валерий Песецкий

«Следует отметить, что из всех перечисленных портфель ОВГЗ за неделю увеличили только юрлица… Падение невелико. Пока оно не является критическим. Но уже очевидно, что теперь возможность латать бюджетные дыры за счет эмиссии ОВГЗ весьма ограничена… Это может привести к суверенному дефолту, о чем многократно предупреждали многие эксперты, комментируя сооружаемую Минфином и НБУ пирамиду ОВГЗ», — заявил депутат.