По состоянию на 26 февраля портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа, по данным НБУ, составил 810,84 млрд грн, за неделю он сократился на 2,64 млрд грн. Главным держателем ценных бумаг выступил Нацбанк страны (НБУ).
«Следует отметить, что из всех перечисленных портфель ОВГЗ за неделю увеличили только юрлица… Падение невелико. Пока оно не является критическим. Но уже очевидно, что теперь возможность латать бюджетные дыры за счет эмиссии ОВГЗ весьма ограничена… Это может привести к суверенному дефолту, о чем многократно предупреждали многие эксперты, комментируя сооружаемую Минфином и НБУ пирамиду ОВГЗ», — заявил депутат.