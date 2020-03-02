Президент Владимир Зеленский пытается создать условия для отставки руководства НАБУ и САП, добровольной или через решение парламента, так как антикоррупционные ведомства не справляются со своими задачами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Чужие люди»: Бортник объяснил, почему Зеленский будет менять руководство НАБУ и САП © стрингер

«Пока что это ключевая проблема для президента. Потому что если вопрос мира президент быстро решить не может, то антикоррупционная политика должна быть более эффективной. Помните: придет весна — будем сажать. Весна пришла, никого не посадили, рейтинги вянут. Поэтому это наиболее ощутимый и болезненный для президента провал», — рассказал политолог.

В среду, 4 марта, пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности МВД, САП, НАБУ и Офиса генпрокурора.