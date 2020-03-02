По его словам, правоохранительные органы остаются в значительной мере чуждыми Зеленскому, поскольку ориентируются на свои центры влияния и внешних партнеров.
«Пока что это ключевая проблема для президента. Потому что если вопрос мира президент быстро решить не может, то антикоррупционная политика должна быть более эффективной. Помните: придет весна — будем сажать. Весна пришла, никого не посадили, рейтинги вянут. Поэтому это наиболее ощутимый и болезненный для президента провал», — рассказал политолог.
В среду, 4 марта, пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности МВД, САП, НАБУ и Офиса генпрокурора.