Привлечение к ответственности крупных коррупционеров добавят рейтинга президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но в обществе больше ждут подвижек в вопросе урегулирования донбасского конфликта. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Украинское общество хочет не «посадок», а восстановления правопорядка © Facebook, Алексей Якубин | Перейти в фотобанк

«Усилия Зеленского, связанные с «Минском» и обменом удерживаемыми лицами, — это главный запрос, который сейчас есть в обществе. Это окончание войны и установление мира», — считает Якубин.

Политолог добавил, что в украинском обществе есть запрос не столько на посадки коррупционеров, сколько на восстановление правопорядка, чтобы этот правопорядок касался всех, особенно тех, кто уже был у власти и в привилегированном положении.