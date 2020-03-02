Социология показывала, отметил эксперт, что у Зеленского после избрания сначала было понижение, а потом резкое повышение рейтинга до 60% после декабрьской встречи в нормандском формате.
«Усилия Зеленского, связанные с «Минском» и обменом удерживаемыми лицами, — это главный запрос, который сейчас есть в обществе. Это окончание войны и установление мира», — считает Якубин.
Политолог добавил, что в украинском обществе есть запрос не столько на посадки коррупционеров, сколько на восстановление правопорядка, чтобы этот правопорядок касался всех, особенно тех, кто уже был у власти и в привилегированном положении.