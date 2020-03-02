Бортник напомнил, что борьба с коррупцией входит в топ ключевых запросов украинцев. Однако руководители специальных органов не добились на этом поприще результатов.
Речь идет прежде всего о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаре Холодницком и директоре Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артеме Сытнике.
«Причем президент устанавливал правоохранительным органам несколько дедлайнов, как минимум, три для того, чтобы они дали результат. Это вызывает электоральный кризис для новой власти… Антикоррупционные структуры для Зеленского чужды, там сидят чужие люди. Люди, которые назначались под влиянием Петра Порошенко и "Народного фронта". Будь-то Холодницкий или директор НАБУ. Это чужие люди и их необходимо менять», — рассказал политолог.
В среду, 4 марта, пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности МВД, САП, НАБУ и Офиса генпрокурора.