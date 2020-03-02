В руководстве антикоррупционных силовых ведомств Украины находятся чужие для президента Владимира Зеленского люди. Об этом 2 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Одноклассник Зеленского может стать новым генпрокурором Украины — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Речь идет прежде всего о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаре Холодницком и директоре Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артеме Сытнике.

«Причем президент устанавливал правоохранительным органам несколько дедлайнов, как минимум, три для того, чтобы они дали результат. Это вызывает электоральный кризис для новой власти… Антикоррупционные структуры для Зеленского чужды, там сидят чужие люди. Люди, которые назначались под влиянием Петра Порошенко и "Народного фронта". Будь-то Холодницкий или директор НАБУ. Это чужие люди и их необходимо менять», — рассказал политолог.

В среду, 4 марта, пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности МВД, САП, НАБУ и Офиса генпрокурора.