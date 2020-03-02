«С распространением коронавируса обострился вопрос важности очистки рук. Антисептик — незаменимое средство, когда нужно очистить руки, но воды и мыла поблизости нет. Впрочем, очень важно пользоваться им правильно. Да-да, просто потереть ладони 3 секунды не помогает», — написала она.
Супрун посоветовала выбирать антисептик, который содержит от 60-80% спирта или 2% хлоргексидина.
Также она рассказала, что антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук. Для этого следует использовать 3 миллилитра раствора. Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд.
Антисептические средства на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее мыло и вода.