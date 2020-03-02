Чтобы продезинфицировать ладони, недостаточно протереть их антисептиком. Об этом 2 марта сообщила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун

Супрун рассказала о пользе стресса © kmu.gov.ua

Супрун посоветовала выбирать антисептик, который содержит от 60-80% спирта или 2% хлоргексидина.

Также она рассказала, что антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук. Для этого следует использовать 3 миллилитра раствора. Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд.

Антисептические средства на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее мыло и вода.