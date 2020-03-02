Новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки могут назначить главу Службы безопасности Ивана Баканова. Об этом 2 марта сообщает сайт dsnews.ua

«Ничего нового»: Рябошапка уверен, что депутатам не удастся его уволить © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк рассматривается кандидатура народного депутата фракции «Слуга народа» Сергея Ионушаса.

Изменения могут быть проведены в среду, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Баканов возглавил СБУ в мае прошлого года. До этого он руководил ООО «Студия Квартал-95», является бывшим одноклассником и другом детства президента Владимира Зеленского.

Ионушас руководит юридической фирмой «Гелон». Учился в Институте интеллектуальной собственности и права и в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.