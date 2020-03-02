Кроме Баканова также рассматривается кандидатура народного депутата фракции «Слуга народа» Сергея Ионушаса.
Изменения могут быть проведены в среду, на внеочередном заседании Верховной Рады.
Баканов возглавил СБУ в мае прошлого года. До этого он руководил ООО «Студия Квартал-95», является бывшим одноклассником и другом детства президента Владимира Зеленского.
Ионушас руководит юридической фирмой «Гелон». Учился в Институте интеллектуальной собственности и права и в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.