Шестилетняя жительница Херсона Валерия Воробьева завоевала корону на отборочном конкурсе красоты «Мини-мисс мира: Украина 2020». Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило издание «КП в Украине»

США оставили «Мисс Украину» без визы и без шансов на «вселенский» титул © Facebook-группа Sash Factor боролись 32 конкурсантки, однако судьи решили, что именно Валерия отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты, который пройдет в турецком Бодруме.

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Отмечается, что для украинского этапа конкурса девочка подготовила визитку-представление, приняла участие в общем танце, а также показала три модных образа — в бальном платье, в виде куклы LOL и в спортивном наряде.

Это уже не первая победа Леры — в июне 2019 года она стала первой в конкурсе «Принцесса Европы», после чего ее пригласили в Кушадасы (Турция) на конкурс «Принцесса мира». В октябре украинка получила титул «Принцесса Вселенной-2019», обойдя 35 соперниц из разных стран мира.