Социальная помощь ветеранам должна быть немедленно возобновлена, заявил народный депутат Украины Вадим Новинский изданию Украина.ру 2 марта

Так он прокомментировал принятое Конституционным судом Украины 27 февраля 2020 года решение о признании противоречащей Конституции отмены льгот и помощи ветеранам.

«Необходимо компенсировать людям средства, невыплаченные за пять лет действия этой неконституционной нормы. Это важный для самоопределения и для будущего Украины вопрос: мы хотим жить в государстве, которое защищает своих воинов, или в государстве, которое отворачивается от них», — подчеркнул Новинский.

Депутат Рады Новинский рассказал, как украинская власть десятилетиями пиарила нацистов © Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк

«Пять лет режим Петра Порошенко обесценивал их подвиг, старался нивелировать значение победы над нацизмом. Поэтому справедливость по отношению к ветеранам со стороны государства должна быть восстановлена в полной мере», — сказал народный избранник.

По его словам, социальная помощь победившим фашизм советским воинам, воинам-интернационалистам, выполнявшим свой долг в Афганистане, воинам Вооруженных Сил Украины, героям труда и людям, имеющим особые заслуги перед Родиной, должна выплачиваться в первую очередь и не может зависеть от наличия или отсутствия у правительства свободных ресурсов.

«Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — хороший повод продемонстрировать, что украинское государство снова повернулось лицом к своим героям. Без этого скромные выплаты останутся горьким напоминаем о том, что страна не ценит их заслуги», — заключил Вадим Новинский.

Напомним, изменения в Бюджетный кодекс Украины, легализовавшие отмену льгот и социальной помощи ветеранам, были внесены правительством Арсения Яценюка в декабре 2014 года.

С этого времени фактически были прекращены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.