Поставки на Украину электроэнергии из России и Белоруссии приостановлены с 29 февраля. Об этом 2 марта сообщает LIGA.net

Зеленский разрешил покупать электроэнергию у России по краткосрочным контрактам © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Из нее следует, что с 29 февраля с 21:00 (22:00 мск — ред.) импорт российской и белорусской электроэнергии равен нулю», — говорится в сообщении.

Источник госкомпании сообщил изданию, что «Укрэнерго» не ограничивала импорт электроэнергии из этих стран. По их данным, 1 марта в объединенную энергетическую систему Украины с 18:00 (19:00 мск) по 20:00 (21:00 мск) должно было зайти 600 млн кВт-ч электроэнергии. Зашли они или нет — в «Укрэнерго» пообещали сообщить позже.