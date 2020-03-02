Актер «Сватов» Федор Добронравов пожаловался на журналистскую безнаказанность: в СМИ его не единожды «хоронили» и писали о том, что он уходит из профессии. Об этом артист рассказал в интервью изданию stolica-s.su, опубликованном 1 марта

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