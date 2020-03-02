«Представители СМИ на сегодняшний день имеют потрясающую способность говорить все что угодно. Меня, например, уже много раз "хоронили". Писали, что покидаю сериал "Сваты" и ухожу из профессии. Моим коллегам тоже доставалось. И подобная журналистская безнаказанность — это кошмарно и жутко. Не знаю, как такое позволяет государство. Страшно подумать, что будет, если старенькие родственники где-нибудь прочитают, что я умер», — рассказал Добронравов.
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Ранее актер заявил, что ничего не знает о возможном закрытии сериала «Сваты» — на съемочной площадке об этом предпочитают не говорить, а разговоры об этом в СМИ похожи на обман.