В Латвии взволнованы тем фактом, что в начале 2020 года белорусская компания «Агат» выиграла конкурс Латвийской железной дороги (ЛатЖД) на «реализацию запросов по изменению программного обеспечения автоматического управления станций». Об этом пишет Sputnik Латвия 2 марта со ссылкой на местный телеканал TV3

Оценят вооружения. Американские военные едут в белорусскую армию — Минобороны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом директор фирмы Геннадий Казаков с 2005 по 2018 год занимал посты начальника связи Вооруженных сил Белоруссии (ВСБ) и начальника управления связи Генштаба ВСБ. «Агат» также выполняет основную часть заказов для белорусской армии, утверждают журналисты.

Глава комиссии Сейма по национальной безопасности, экс-премьер Марис Кучинскис заявил, что этот вопрос должны исследовать компетентные органы.

«Если час икс наступит, а у нас обеспечивает связь предприятие из России и Белоруссии — вопрос, что это значит? Это означает дополнительный риск, вот и все, что это означает. Дополнительный риск и его оценка могут иметь слишком высокую цену, именно поэтому нужно быть еще более внимательными», — сказал он.

Глава МВД Сандис Гиргенс заявил, что передаст информацию об использовании белорусского обеспечения на ЛатЖД в Службу госбезопасности, поскольку такая ситуация неприемлема, и оценивать ее иначе как халатность нельзя.