Если смена пройдет неудачно, продолжил эксперт, рейтинг Зеленского будет падать быстрее, а если совсем неудачно, то в стране может начаться очередной гражданский конфликт, поскольку противоречия между разными группами влияния очень серьезные.
«Решаются очень серьезные вопросы. В том числе о земле и об остатках государственной собственности. Вопросы в несколько десятков миллиардов долларов. За такие деньги убить целую страну никому не жалко», — категоричен Ищенко.
Во всяком случае, добавил политолог, рейтинг Зеленского можно будет искусственно надуть на 4-5%, но затем он будет падать еще быстрее, потому что общество будет еще более разочаровано в его деятельности.
Больше новостей и экспертных мнений читайте в Telegram-канале Украина.ру.