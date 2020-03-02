Если президент Украины Владимир Зеленский удачно провернет «аферу» со сменой правительства, то это немного задержит снижение его рейтинга, но от падения все равно не спасет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, что стало бы с рейтингом Януковича, если бы он расстрелял Майдан © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Решаются очень серьезные вопросы. В том числе о земле и об остатках государственной собственности. Вопросы в несколько десятков миллиардов долларов. За такие деньги убить целую страну никому не жалко», — категоричен Ищенко.

Во всяком случае, добавил политолог, рейтинг Зеленского можно будет искусственно надуть на 4-5%, но затем он будет падать еще быстрее, потому что общество будет еще более разочаровано в его деятельности.

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