Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом. Об этом 2 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube
«Мы не скрываем никакие данные. Мы заинтересованы только в том, чтобы была озвучена только правда», — заявил он.
Вчера, по его словам, завершилось тестирование трех образцов из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева. Все три исследования показали отрицательные результаты.
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