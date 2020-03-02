Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом. Об этом 2 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube

Украина.ру на Youtube Юлия Витязева: Цена украинской пропаганды для Донбасса — видео