Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму
Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму
© РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк
«Мы не скрываем никакие данные. Мы заинтересованы только в том, чтобы была озвучена только правда», — заявил он.

Вчера, по его словам, завершилось тестирование трех образцов из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева. Все три исследования показали отрицательные результаты.    