«Работаем в Белоруссии, раньше снимали на Украине. Лично для меня нет абсолютно никакой разницы, где снимается картина. Мы все любим друг друга так, как и любили. Русские, украинцы, белорусы… А с актерской командой встретились, как будто только вчера расстались. Моя партнерша Татьяна Кравченко — замечательная, великая актриса. Отношусь к ней с большим уважением…» — сказал Добронравов.
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Съемки новых эпизодов седьмого сезона сериала начались около месяца назад в сорока километрах от Минска, в деревне Дудичи. Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские силы, продолжать там съемки стало невозможно.