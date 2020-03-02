Звезда «Сватов», российский актер Федор Добронравов признался, что на съемочной площадке сериала все относятся друг к другу с любовью, не обращая внимания на страну происхождения. Об этом он рассказал в интервью изданию stolica-s.su, опубликованном 1 марта

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