По его словам, на пункте перехода в Китай «Достык» «приняты крайние меры, они касаются в том числе машинистов».
«Никто из них сюда не проезжает. В отношении автомобильных грузоперевозок: только в течение последних суток проехало всего лишь десять автомашин. Мы фактически пошли на максимальное сокращение. Неделю назад мы практически полностью приостановили пеший переход. За три километра от границы наших граждан туда тоже не пускают. В Китае тоже приняты максимальные меры», — сообщил Тугжанов.
Ранее Казахстан остановил автобусное сообщение и пассажирские поезда в КНР, закрыто и авиасообщение с Китаем.
Несмотря на опасную эпидемиологическую ситуацию, завоз китайских товаров не остановлен.