Казахстан дорого заплатит за меры, принятые для остановки распространения коронавируса, но здоровье сограждан дороже, сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов 2 марта на пресс-конференции в правительстве, пишет Sputnik Казахстан

По его словам, на пункте перехода в Китай «Достык» «приняты крайние меры, они касаются в том числе машинистов».

«Никто из них сюда не проезжает. В отношении автомобильных грузоперевозок: только в течение последних суток проехало всего лишь десять автомашин. Мы фактически пошли на максимальное сокращение. Неделю назад мы практически полностью приостановили пеший переход. За три километра от границы наших граждан туда тоже не пускают. В Китае тоже приняты максимальные меры», — сообщил Тугжанов.

Неожиданный дефицит. Китай попросил у Казахстана медицинские маски в обмен на сырье © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Несмотря на опасную эпидемиологическую ситуацию, завоз китайских товаров не остановлен.