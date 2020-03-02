Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) заявила, что интернет-издание «Страна.ua» опубликовало фейковую информацию относительно деятельности ведомства. Об этом 2 марта сообщается на станице САП в Facebook

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По версии САП, информация о том, что прокуроры открыли дело в отношении следователей ГБР, которые якобы для собственной выгоды планируют назначить нужных людей на руководящие посты в своем ведомстве, не соответствует действительности.

«Обращаем внимание, что фото документа, обнародованного изданием «Страна», и образец оригинальной выписки из Единого реестра досудебных расследований по 27.02.2020 существенно различаются… Это свидетельствует о подделке документа», — говорится в сообщении.

В САП утверждают, что опубликованный документ изготовлен «грубо и непрофессионально». Журналистов прокуроры попросили тщательно проверять информацию, которая поступает из непроверенных источников.