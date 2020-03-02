Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что о кадровых изменениях в правительстве идут переговоры с президентом Владимиром Зеленским и депутатами Верховной Рады. Об этом он заявил 2 марта на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube

«Я уже давно заявлял, что мы давно думаем над усилением. Это командное решение… Каким будет финальное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, немного рано», — заявил он.