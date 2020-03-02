«Я уже давно заявлял, что мы давно думаем над усилением. Это командное решение… Каким будет финальное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, немного рано», — заявил он.
«Я уже давно заявлял, что мы давно думаем над усилением. Это командное решение… Каким будет финальное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, немного рано», — заявил он.
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