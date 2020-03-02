Офис генпрокурора вызвал депутата Верховной Рады текущего созыва для вручения уведомления о подозрении. Об этом 2 марта сообщает ведомство на своем сайте

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