«По поручению генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 вызвал народного депутата Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину.
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что, по его данным, в Офис генпрокурора вызвали депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву.