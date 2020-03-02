«Священники» так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) хотят воспользоваться Великим постом, чтобы привести себя в форму. Об этом 2 марта сообщает издание «Факты»

Филарет просит помощи у США © Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк Адриан (Руслан Кулик).

Вес своего тела, который сейчас составляет 107 килограммов, он решил уменьшить, по меньшей мере, на семь килограммов.

Своим коллегам Кулик бросил вызов, который уже принял «епископ Ужгородский и Закрпатский» Варсонофий (Владимир Рудник).

Не остался стороне от состязаний по сбросу веса и полтавский «протоиерей» и блогер Александр Дедюхин. Он рассчитывает похудеть на четыре килограмма.

«Укрощаем плотские похоти, укрепляем духовность, растем в покаянии и уменьшаемся в размерах. Присоединяйтесь к нам на службах, в молитвах и поклонах», — написал Дедюхин.

Православные христиане будут соблюдать Великий пост, который начался 2 марта, семь недель. Цель Поста — подготовка христианина к Пасхе, которая в этом году выпадает на 19 апреля. Помимо частых молитв, верующие будут воздерживаться от пищи животного происхождения.