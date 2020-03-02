Украинский бизнесмен Геннадий Частяков, возглавляющий представительство «Белавтодора» на Украине, заблокировал строительство автодороги в Житомирской области, журналисты предполагают преступный сговор. Об этом написало интернет-издание «Комментарии» 28 февраля

Порошенко раскрыл реальный процент «откатов» в дорожном строительстве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Речь идет о присвоении 19 млн гривен, и «Белавтодор» может оказаться втянут в этот и другие коррупционные скандалы.

«Всего за несколько часов до крайнего срока подачи жалоб сразу три участника тендера на реконструкцию участка дороги Житомир-Черновцы подали в Антимонопольный комитет свои претензии к заказчику строительства. И проект ожидаемой стоимостью около 400 млн гривен теперь заморожен на неопределенный срок — пока АМКУ не ответит каждому из жалобщиков и не примет решение», — отмечает издание.

Журналисты отмечают, что трое участников торгов подали свои жалобы практически одновременно в последний день подачи, что, по мнению авторов, свидетельствует о сговоре.

По их мнению, за жалобами ООО «Дорожное строительство "Альтком"», ООО «Строительно-монтажная фирма "Эталон-Буд"» и белорусское ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» стоит Частяков.