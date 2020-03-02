В эфире седьмого выпуска 10-го сезона шоу «Голос страны» на телеканале «1+1» была представлена участница Анжела Кансузян из села Пшап, Абхазия.
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«Нет слов!… Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу из "ДНР"… Какая бы в Украине была бы реакция?!» — написал Войт.
Республика Абхазия провозгласила независимость в 1994 году. С 2008 года она была признана пятью странами-членами ООН, в том числе Россией, и четырьмя государственными образованиями.