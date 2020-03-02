Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал похвасталась перед поклонниками оригинальным платьем, которое не предполагает наличия нижнего белья. Видео с примерки Кошмал на днях опубликовала на своей странице в Instagram

Последний сезон, невозвращенец Васильев и путешествие в прошлое. 7 фактов о «Сватах-7» © vk.com, Сериал «Сваты» опубликовала в сториз, девушка дефилирует в сером облегающем платье с открытой спиной. Наряд плотно обтягивает фигуру актрисы, поэтому наличие нижнего белья он не предполагает.

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В подписи к ролику Кошмал назвала созданное для нее платье «неземной красотой». Стоит отметить, что актриса редко публикует в соцсетях фотографии в откровенных нарядах.

Ранее стало известно, что Анна Кошмал покинула Минск, где принимала участие в съемках нового сезона «Сватов», чтобы сыграть в спектакле на Украине.