На видео, которое Кошмал опубликовала в сториз, девушка дефилирует в сером облегающем платье с открытой спиной. Наряд плотно обтягивает фигуру актрисы, поэтому наличие нижнего белья он не предполагает.
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В подписи к ролику Кошмал назвала созданное для нее платье «неземной красотой». Стоит отметить, что актриса редко публикует в соцсетях фотографии в откровенных нарядах.
Ранее стало известно, что Анна Кошмал покинула Минск, где принимала участие в съемках нового сезона «Сватов», чтобы сыграть в спектакле на Украине.