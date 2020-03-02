Если бы президент США Дональд Трамп действительно хотел, чтобы Москва и Киев самостоятельно урегулировали конфликт в Донбассе, то он бы давно позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и потребовал от него выполнения Минских соглашений. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Яков Кедми объяснил, что будет, если Трамп приедет в Москву на парад Победы, и что будет – если нет © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Если бы это произошло, подчеркнул политолог, история бы закончилась очередной порцией истерики в американских СМИ и новой попыткой импичмента Трампа, поскольку значительная часть общества по-прежнему считают Россию врагом.

Слова Трампа о том, что Зеленский должен поладить с Путиным лишь означают, добавил Погребинский, что Трамп не считает украинскую проблематику очень важной, и лишь хочет, чтобы она разрешилась сама собой.

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