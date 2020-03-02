«Я думаю, Трамп не станет рисковать реакцией, которая последует, если он позвонит Зеленскому и скажет: слушай, прекрати ты говорить об этой границе. Давай, соглашайся выполнять Минские соглашения, я тебя поддержу», — пояснил эксперт.
Если бы это произошло, подчеркнул политолог, история бы закончилась очередной порцией истерики в американских СМИ и новой попыткой импичмента Трампа, поскольку значительная часть общества по-прежнему считают Россию врагом.
Слова Трампа о том, что Зеленский должен поладить с Путиным лишь означают, добавил Погребинский, что Трамп не считает украинскую проблематику очень важной, и лишь хочет, чтобы она разрешилась сама собой.
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