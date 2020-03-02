Украина должна иметь глубоко развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы. Об этом вечером 1 марта заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, его слова приводит Интерфакс-Украина

Кулеба пообещал, что украинцы перестанут стыдиться своих чиновников после тренинга от НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Кулебы, там сейчас «бьется» экономическое сердце мира, поэтому Украина должна именно там наращивать «экономические мускулы». Также он отметил, что Украина должна сбалансировать политическое партнерство с западными странами.