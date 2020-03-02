Кулеба пообещал, что украинцы перестанут стыдиться своих чиновников после тренинга от НАТО
Кулеба пообещал, что украинцы перестанут стыдиться своих чиновников после тренинга от НАТО
© Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк
«Я глубоко убежден в том, что большой ошибкой для Украины было бы замкнуться только на своем западном векторе. Мир гораздо больше, сложнее, в мире полно возможностей… Я сейчас вижу таким приоритетным регионом именно Азию. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур», — заявил он.

По словам Кулебы, там сейчас «бьется» экономическое сердце мира, поэтому Украина должна именно там наращивать «экономические мускулы». Также он отметил, что Украина должна сбалансировать политическое партнерство с западными странами.    