«До этого оплатой занимался Богдан. Депутаты получают от 5 до 10 тысяч долларов в месяц. Рядовые меньше, главы парламентских комитетов больше. Несколько месяцев назад им прекратили выдавать конверты, сейчас выплата им возобновиться», — пояснил эксперт.
Сейчас, по его сведениям, Зеленский с Ахметовым обсуждают проблему Центроэнерго и возврат схемы формирования цены на уголь «Роттердам плюс», выдавив людей его конкурента Игоря Коломойского.
К тому же, добавил Царев, Ахметов выразил готовность после ухода Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, с которым у него не складывались отношения, взять под контроль вопросы интеграции ЛДНР в Украину, и начать инвестировать в предприятия, которые были у него в ЛДНР.
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