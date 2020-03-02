Донецкий олигарх Ринат Ахметов нашел общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав возобновить оплату в конвертах для его депутатов Верховной Рады. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Интрига в том, что "Квартал-95" хочет стать новой элитой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Сейчас, по его сведениям, Зеленский с Ахметовым обсуждают проблему Центроэнерго и возврат схемы формирования цены на уголь «Роттердам плюс», выдавив людей его конкурента Игоря Коломойского.

К тому же, добавил Царев, Ахметов выразил готовность после ухода Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, с которым у него не складывались отношения, взять под контроль вопросы интеграции ЛДНР в Украину, и начать инвестировать в предприятия, которые были у него в ЛДНР.

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