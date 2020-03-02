«Люди! Это никакой не коронавирус, это Зе-вирус. Гораздо опаснее, чем любая физическая болезнь. Потому что все мы нашим телом рано или поздно покинем мир. На самом деле нашу страну захватил Зе-вирус разочарования в самих себе, пренебрежения к самим себе, раздора внутри. И поведение людей, на самом деле, будь то на Львовщине, будь то на Полтавщине — это отчаяние людей. Это способ защитить себя хоть как-то», — сказала она.
Фарион призвала «излечиться» от этой «болезни» и все взять в свои руки.
«Подумайте, что если вы выбрали Зе-вирус, то теперь у вас есть шанс от этого Зе-вируса вылечиться, есть от него лекарства. У нас в стране очень много ответственных, верных, жертвенных людей. <…> Пусть эта сила делает нас сильными против вируса Зе, потому что это самый страшный вирус», — подчеркнула она.