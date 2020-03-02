Бывший депутат Верховной Рады Украины, скандальная русофобка Ирина Фарион на днях в эфире телеканала НТА назвала дикостью нежелание принимать на Львовщине эвакуированных из Китая украинцев

Скандалистка Фарион устроила «оргию цвета» в магазине © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Фарион призвала «излечиться» от этой «болезни» и все взять в свои руки.

«Подумайте, что если вы выбрали Зе-вирус, то теперь у вас есть шанс от этого Зе-вируса вылечиться, есть от него лекарства. У нас в стране очень много ответственных, верных, жертвенных людей. <…> Пусть эта сила делает нас сильными против вируса Зе, потому что это самый страшный вирус», — подчеркнула она.