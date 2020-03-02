Украина в фигуральном смысле может пойти лишь повторить судьбу наложницы Роксоланы, которая впоследствии стала женой турецкого султана Сулеймана Великолепного. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

У олигархов появился шанс вернуть себе 50% акций в ЗАО «Украина» — политолог Джангиров © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По его мнению, проблема Украины состоит в том, что ее власти не готовы создавать будущее в рамках собственных представлений, поскольку их новое поколение не понимает экономических процессов, только повторяя либеральные лозунги.

Внешние инвесторы, добавил Джангиров, также не придут в Украину для эффективного управления страной, поскольку они ставят своей целью лишь скупить по крайней низкой цене наиболее ценные ее активы, которые создавались годами.

«Один квадратный километр элитного виноградника во Франции стоит дороже, чем оценивают всю приватизацию Украины и всю землю в 40 млн га, которые собираются продать. Я отвечаю за свои слова», — категоричен он.

Москве, указал политолог, было бы выгодно наладить отношения с Киевом ради снятия западных санкций, но активным игроком на этом направлении она в обозримой перспективе не будет, как и не будет совместных стратегических проектов.