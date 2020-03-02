Украина продолжит участие в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter

Загороднюк рассказал, как на самом деле Украина шла в НАТО при Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане», — подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и движением «Талибан»* (запрещено в России) о начале установления мира в Афганистане.

Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

США и «Талибан» заключили мирное соглашение 29 февраля. Подписи под ним на церемонии в Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ