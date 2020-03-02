Загороднюк рассказал, как на самом деле Украина шла в НАТО при Порошенко
Загороднюк рассказал, как на самом деле Украина шла в НАТО при Порошенко
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По его словам, украинские военные будут принимать участие в операции до того момента, пока остается потребность в помощи афганскому народу.

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане», — подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и движением «Талибан»* (запрещено в России) о начале установления мира в Афганистане.

США и «Талибан» заключили мирное соглашение 29 февраля. Подписи под ним на церемонии в Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ