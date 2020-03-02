По его словам, украинские военные будут принимать участие в операции до того момента, пока остается потребность в помощи афганскому народу.
«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане», — подчеркнул Пристайко.
Он добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и движением «Талибан»* (запрещено в России) о начале установления мира в Афганистане.
Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
США и «Талибан» заключили мирное соглашение 29 февраля. Подписи под ним на церемонии в Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ