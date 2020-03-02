«Эта субъектность на пользу народу никак не пойдет. Но мы же не о народе, а о стране думаем. Жила бы страна родная, а народ пусть тоже живет хорошо», — иронизирует эксперт.
По его мнению, олигархи рассчитывают потеснить представителей иностранного капитала в лице людей американского финансиста Джорджа Сороса, при этом попытавшись с ними договориться, по мере возможности.
«Они хотят вернуться в ЗАО «Украина», где у них что-то среднее между блокирующим и контрольным пакетом. Для начала они 25+1 хотят себе вернуть, потому что там уже есть вопросы. В какие-то моменты они его теряют, а потом докупают. Но они хотят 50+1, а чтоб у Запада было 25+1», — указал Джангиров.
Политолог добавил, что оставшиеся «25% акций» власти на Украине могут быть переданы другим внешним игрокам в лице Турции или Китая.
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