Сегодня у украинских олигархов появилась возможность вернуть себе и стране в целом часть субъектности, поскольку они отчасти являются носителями национального суверенитета, как бы парадоксально это ни звучало. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

У «Слуги народа» уже начало формироваться «электоральное гетто» — Джангиров © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По его мнению, олигархи рассчитывают потеснить представителей иностранного капитала в лице людей американского финансиста Джорджа Сороса, при этом попытавшись с ними договориться, по мере возможности.

«Они хотят вернуться в ЗАО «Украина», где у них что-то среднее между блокирующим и контрольным пакетом. Для начала они 25+1 хотят себе вернуть, потому что там уже есть вопросы. В какие-то моменты они его теряют, а потом докупают. Но они хотят 50+1, а чтоб у Запада было 25+1», — указал Джангиров.

Политолог добавил, что оставшиеся «25% акций» власти на Украине могут быть переданы другим внешним игрокам в лице Турции или Китая.

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