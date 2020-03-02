Украинцы, как сказал экс-помощник президента РФ Дмитрий Песков, сосредоточены на формуле из трех Б — «Борщ, бандура, Бандера», пояснил музыкант.
«Пусть они убираются в свои ареалы обитания и терзают всю остальную Украину, в которой по преимуществу живет тот же народ, что и в России», — категоричен Степанцов.
По его мнению, Москве необходимо максимально упростить все бюрократические процедуры для получения российского паспорта всеми жителями Украины и других стран постсоветского пространства, которые считают себя русскими.
Собеседник издания добавил, что не испытывал никакого очарования в отношении президента Украины Владимира Зеленского, понимая, что он ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко, поэтому никуда с «бандеровского поводка не денется».
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