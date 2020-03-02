Украинцы, которые называют себя украинцами, не могут считаться с русскими одним народом. Об этом рассказал лидер рок-группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, являются ли русские одним народом с украинцами

Поэт Вадим Степанцов: Зеленский, как и Порошенко, никуда с бандеровского поводка не денется © Facebook, Vladimir Semenov Дмитрий Песков, сосредоточены на формуле из трех Б — «Борщ, бандура, Бандера», пояснил музыкант.

«Пусть они убираются в свои ареалы обитания и терзают всю остальную Украину, в которой по преимуществу живет тот же народ, что и в России», — категоричен Степанцов.

По его мнению, Москве необходимо максимально упростить все бюрократические процедуры для получения российского паспорта всеми жителями Украины и других стран постсоветского пространства, которые считают себя русскими.

Собеседник издания добавил, что не испытывал никакого очарования в отношении президента Украины Владимира Зеленского, понимая, что он ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко, поэтому никуда с «бандеровского поводка не денется».

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