Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил 1 марта на своей странице в Facebook

Рожденные еврореволюцией: батальон «Айдар» - из преисподней в ад © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

Кроме того, Мельничук попросил сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтобы помочь с адвокатом.

В июле 2019 года Мельничук в эфире украинского телевидения похвастался пленением нескольких десятков российских военных.

Он уточнил, что 13 августа 2014-го он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера».

На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — формирований активистов, оказывавших вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона Евромайдана. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что представители этого подразделения причастны к похищениям людей, разбою, вымогательству и расправам над людьми.