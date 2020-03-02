Он уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Кроме того, Мельничук попросил сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтобы помочь с адвокатом.
В июле 2019 года Мельничук в эфире украинского телевидения похвастался пленением нескольких десятков российских военных.
Он уточнил, что 13 августа 2014-го он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера».
На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».
Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — формирований активистов, оказывавших вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона Евромайдана. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что представители этого подразделения причастны к похищениям людей, разбою, вымогательству и расправам над людьми.