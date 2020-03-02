Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса президента страны Андрей Ермак тайно встретились в ресторане и обсудили украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом 1 марта сообщил журналист Кристофер Миллер в своем Twitter

Игорь Коломойский. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Они только что закончили говорить и ушли. Не услышал ничего особо, но слышал имя Игоря Коломойского», — добавил журналист.

Также Миллер отметил, что Гончарук должен уйти в отставку в среду, 4 марта.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

Накануне стало известно, что причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.

Сообщалось, что глава государства и премьер-министр встретились в конце февраля, а после этой встречи Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 4 марта. Тема заседания не называлась, однако в повестку собрания президент попросил включить «вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины».

Позже руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заметил, что одной из причин внеочередного заседания Рады стала необходимость кадровых изменений в Кабмине. Однако он отказался называть политиков, которых могут коснуться перестановки.