Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховную Раду по состоянию на 1 марта не поступало заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом 1 марта сообщило издание РБК-Украина

По словам Дмитрия Разумкова, он ожидает, что все члены правительства будут присутствовать на внеочередном заседании парламента 4 марта, где депутаты рассмотрят вопрос о Кабмине.

«По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную раду не поступало. Есть исключительный перечень вопросов, которые были обозначены президентом и должны будут рассмотрены на внеочередном заседании Верховной рады Украины. Я думаю, все их видели, список из шести вопросов. Также и заслушивание докладов представителей силовых ведомств и ведомств, которые отвечают за борьбу с коррупцией», — приводит слова спикера парламента издание.

Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной совета на 4 марта. По настоянию президента Рада должна рассмотреть вопрос о Кабмине и заслушать отчет правоохранителей.