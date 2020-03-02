По словам Дмитрия Разумкова, он ожидает, что все члены правительства будут присутствовать на внеочередном заседании парламента 4 марта, где депутаты рассмотрят вопрос о Кабмине.
«По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную раду не поступало. Есть исключительный перечень вопросов, которые были обозначены президентом и должны будут рассмотрены на внеочередном заседании Верховной рады Украины. Я думаю, все их видели, список из шести вопросов. Также и заслушивание докладов представителей силовых ведомств и ведомств, которые отвечают за борьбу с коррупцией», — приводит слова спикера парламента издание.
Однако на вопрос журналистов, что значит пункт повестки дня внеочередного заседания Рады с формулировкой «О Кабинете министров Украины», Разумков не смог дать внятного ответа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной совета на 4 марта. По настоянию президента Рада должна рассмотреть вопрос о Кабмине и заслушать отчет правоохранителей.