Он ответил отрицательно на вопрос о том, хочет ли сейчас вернуться жить на Украину, и объяснил, почему.
«Мне родители привили: Красная Армия победила фашистов, а фашизм — это зло. Дед и прадед прошли войну. Кто-то был ранен. Для них полицаи и фашистские прихвостни всегда были символом мерзости. Я должен сейчас поверить, что фашисты — это классно? Что они воевали просто с красным строем? Да у меня мозг сломается!», — сказал Олейник.
Он пояснил, что не хочет «называть белое черным и наоборот».
«Что было аксиомой для моих дедов и родителей — то останется аксиомой и для меня», — подчеркнул он.
Он добавил, что не понимает тех людей, которые несколько лет назад ходили с георгиевскими ленточками, а сегодня кричат: «Бандере слава».