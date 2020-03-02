Российская звезда смешанных единоборств, уроженец Харькова Алексей «Удав» Олейник в интервью «Спорт-Экспресс» объяснил, почему у него нет желания побывать на исторической родине

Он ответил отрицательно на вопрос о том, хочет ли сейчас вернуться жить на Украину, и объяснил, почему.

«Мне родители привили: Красная Армия победила фашистов, а фашизм — это зло. Дед и прадед прошли войну. Кто-то был ранен. Для них полицаи и фашистские прихвостни всегда были символом мерзости. Я должен сейчас поверить, что фашисты — это классно? Что они воевали просто с красным строем? Да у меня мозг сломается!», — сказал Олейник.

«Перекосили бы это стадо». Звезда ММА Алексей Олейник высказался о Майдане © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Что было аксиомой для моих дедов и родителей — то останется аксиомой и для меня», — подчеркнул он.

Он добавил, что не понимает тех людей, которые несколько лет назад ходили с георгиевскими ленточками, а сегодня кричат: «Бандере слава».