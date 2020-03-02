Украинский картофель исчезает с полок магазинов, потому что после Майдана отрасль перестала поддерживаться государством, рассказала директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова на пресс-конференции в Киеве

Украинским картофелеводам Киев последний раз помогал в 2011-2012 годах, и без господдержки фермеры стали переходить на зерновые культуры. Кроме того, сказался и запрет на экспорт.

«Последние 5 лет картофель стал невыездным. Раньше львиную долю картофеля мы сбывали в Россию, Белоруссию. И в Молдову, которая не смогла установить орошение и ее объемы производства не могут удовлетворить потребности собственного рынка, а производственные площади сократились на 60%. Украина идет по этому же сценарию», — констатировала Руженкова.

Неурожайный год: украинцы прокормятся российским картофелем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Из-за низких цен летом 2018 года посаженный на Украине картофель даже не выкапывали, констатировала она.